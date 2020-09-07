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Куда в Мурманской области пожаловаться, что нет отопления

Сообщения об отсутствии тепла принимают на портале "Наш Север"
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Если качество решения проблемы не устраивает, заявка отправится на доработку. Фото:скрин

Если качество решения проблемы не устраивает, заявка отправится на доработку. Фото:скрин

Только-только осень началась, а в Заполярье уже запустили отопительный сезон. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ждать, пока северяне продрогнут и простудятся в холодных домах, идея плохая, учитывая еще и тот факт, что коронавирус никуда не ушел.

Подачу тепла во все муниципалитеты региона начали еще на прошлой неделе. Но дошло оно не до всех. Так, например, в 75 социальных объектах отопления все еще нет.

Если в вашем доме батареи холодные, оперативно сообщить об отсутствии тепла можно через портал "Наш Север".

- Сначала необходимо зарегистрироваться на портале. Затем, в разделе "Сообщения" на стартовой странице, нужно нажать кнопку "Сообщить о проблеме" и заполнить форму. Отслеживать, как решается поставленный вопрос, можно в личном кабинете или через уведомления на электронную почту. Получив ответ, горожанин может оценить качество решения проблемы. Если оно не устраивает, заявка снова отправится на доработку исполнителю, - объяснили в правительстве Мурманской области.

Напомним: по проблемам отопления можно также позвонить на единую региональную горячую линию ЖКХ. Звонок бесплатный.

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