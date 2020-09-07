Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открылся детский городок "Сказка"

Дети снова могут развлекаться и играть в городке. Фото: mgps51.ru

Постепенно в Мурманске снимают введенные из-за коронавируса ограничения, так как заболеваемость опасной инфекцией пошла на спад. Свои ворота после длительного перерыва вновь распахнул детский городок "Сказка", который расположен неподалеку от Семеновского озера. Теперь не придется ломать голову над тем, где бы погулять с ребенком.

- Для самых маленьких северян здесь оборудована игровая зона с качелями, горками, песочницей и каруселями. Ребятам от 6 до 12 лет придется по душе спортивная игровая площадка "Средневековье". Для подростков построен игровой комплекс "Летучий корабль". Дополняют детский городок композиция "Двенадцать месяцев", бетонные фигуры различных сказочных героев, сцена для проведения городских детских праздников, - отметили в МАУК "Мурманские городские парки и скверы".

Также на территории городка работает кафе, где гости смогут вкусно перекусить и насладиться чашечкой ароматного какао.

"Сказка" работает со среды по пятницу с 11.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 21.00. Понедельник и вторник – выходной.

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