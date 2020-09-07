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Директором Корпорации развития Мурманской области стала Светлана Панфилова

Ранее она была руководитель проектов департамента сопровождения инвестиционных проектов
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Директором Корпорации развития Мурманской области стала Светлана Панфилова. Фото: правительство Мурманской области

Директором Корпорации развития Мурманской области стала Светлана Панфилова. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании 7 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил сразу о четырех назначениях.

Управление государственной экспертизы Мурманской области возглавил Максим Длужневский. Главным в Центре содействия жилищному строительству Мурманской области стал Александр Мысин. А председателем комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области теперь будет Сергей Приходько.

Четвертый новый участник команды при правительстве Мурманской области - Светлана Панфилова. Ее губернатор назначил директором Корпорации развития Мурманской области. Ранее Светлана Анатольевна в корпорации была руководителем проектов. До 2018 года работала в Кандалакшском морском торговом порту. После этого она была руководителем проектов департамента сопровождения инвестиционных проектов при Корпорации.

- Светлана Панфилова - опытный проектировщик и трудовик с опытом сопровождения крупных проектов, связанных с логистикой, - представил нового руководителя Андрей Чибис.

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