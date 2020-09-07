Житель Мурманска выиграл в лотерею загородный дом за 600 тысяч рублей

Мурманчанин решил оформить приз деньгами. Фото: пресс-служба "Столото"

Мурманчанин Юрий Кожуро поймал удачу за хвост! Купив лотерейный билетик, мужчина не прогадал и выиграл загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей.

Пару лет назад счастливчик начал участвовать в лотереях по примеру своего отца. О результатах розыгрыша северянин узнал на почте - там же, где и приобрел билет.

- Вот это удача! Когда узнал о победе, пару минут приходил в себя, не верил, что мне так повезло, - рассказывает Юрий. - Не смог сдержать эмоции от победы и поделился новостью с друзьями и коллегами. В ответ получил поздравления. Теперь и мои знакомые стали участвовать в лотереях.

Работает мурманчанин судоводителем. Из-за профессии мужчина много времени проводит в море, поэтому свободного времени у него мало. Свой выигрыш житель областного центра оформил деньгами - их он поделит между домочадцами.

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