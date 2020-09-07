Андрей Чибис - о 75 социальных объектах без отопления: "Разберитесь, кому там очень тепло"

Губернатор поручил в течение рабочего дня разобраться, почему не все соцобъекты подключены к теплу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году отопительный сезон в Мурманской области начался как никогда рано. И причина тому не холодная погода (она-то как раз вполне хорошая для начала осени). Губернатор Андрей Чибис поручил не ждать промозглости, чтобы северяне не мерзли в своих домах и не простужались.

До 1 сентября батареи должны были стать горячими на всех социальных объектах, а с первого дня осени главы муниципалитетов должны были подумать о подаче отопления в жилые дома. Но что-то пошло не так...

- Из 805 социальных объектов 730 уже подключены, 75 еще нет, часть из них находятся в многоквартирных домах и подключаются вместе с ними. Проблем нет в Мончегорске, Видяево, Заозерске, ЗАТО Александровск, Зеленобороском, Ловозерском и Терском района, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев. - Полностью жилой фонд подключен в Ловозерском районе, Снежногорске и Заозерске. В Мурманске - на 99%.

Ответ про 75 соцобъектов без тепла возмутил Андрея Чибиса. Особенно тот факт, что отопления в них нет потому, что нет заявок от собственников.

- Была поставлена понятная задача: подключить все социальные объекты до 1 сентября. В прошлый понедельник проговорили, что с учетом погодных условий надо подключать жилой фонд. До конца текущего дня поручаю разобраться, кому там очень тепло. И по каждому объекту разобраться и мне сказать. Что значит "нет заявок"? Проведем работу над ошибками, в том числе кураторам – органам исполнительной власти - зададим неудобные вопросы, - поручил Андрей Чибис.

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