Летом 2021 года в Мурманске хотят открыть прокат электросамокатов

Северяне отреагировали положительно! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшим летом в Мурманске запустили долгожданный велопрокат, который стал пользоваться большой популярностью среди горожан. Прокатиться с ветерком на двухколесном транспорте решил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По словам главы региона, в следующем году для тех, кто не горит желанием крутить педали, запустят новый проект, благодаря которому перемещаться по городу станет еще проще.

- Наконец-то смог сам оценить велопрокат в Мурманске! До этого немного завидовал горожанам, глядя как они разбирают велосипеды под окнами здания правительства. Прокатился вместе с приехавшими к нам экспертами и просто активными северянами, которых собрал марафон городских изменений #URBANSPRINT. Наш велопрокат пользуется спросом, но нужно развивать инфраструктуру для него. Мурманск, как на счет электросамокатов следующим летом? - вопросил Андрей Чибис на личной странице в соцсетях.

Жители заполярной столицы отреагировали на предложение губернатора положительно.

- Прокат велосипедов, это, конечно, здорово, но прокат электросамокатов - намного круче! Я за! - отметил в комментариях северянин Глеб Волков, которого поддержали многие горожане.

Что ж, теперь остается только ждать следующего лета и надеяться, что коронавирус к этому времени уйдет из Заполярья.

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