В Мурманске пропали 14-летняя девушка и 17-летний юноша

Где пропадает девушка - не известно. Фото: "МурманСпас"

С началом школьной поры в областном центре стали пропадать подростки. Так, в День знаний, 1 сентября, из дома ушла 14-летняя Ксения Семений. Живет девушка по адресу Мурманск, улица Аскольдовцев, дом №30/2. И вот уже неделю не известно, где она пропадает. На следующий же день, 2 сентября, исчез из дома на улице Шабалина, 35 17-летний Вячеслав Деринг. Местонахождение юного северянина также остается загадкой.

Уточняется, что Ксения была одета в черные брюки, черную куртку длиной до бедра и черные кроссовки. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Вячеслав на момент пропажи носил черную ветровку, синие спортивные штаны с белыми "лампасами" по бокам и черные кроссовки. Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Вячеслава ищут почти неделю. Фото: "МурманСпас"

Всех, кто обладает информацией о пропавших,просят сообщить по телефонам: 8 (8152) 40-61-10, 02 или 102 (полиция), либо в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Остается надеяться, что с подростками не приключилось беды, и скоро их найдут целыми и невредимыми.

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