Сержант Северного флота дважды подделала документы, чтобы уехать к маме в Калининград

Поездка в Калининград стоила северянка штрафа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Военнослужащая Северного флота, очень сильно желая отправиться в отпуск, решила преступить закон. После отдыха с распростертыми объятиями ее встретил... суд.

Как установило следствие и суд, в первых числах октября 2018 года женщина служила на архипелаге Новая Земля и попросила предоставить ей учебный отпуск, сообщив командованию войсковой части, что она якобы учится в одном из вузов Москвы. Для подтверждения она приложила копию заведомо подложной справки-вызова. Но на учебу северянка совсем не собиралась.

- На основании фиктивных документов сержанту предоставили отпуск - с 1 по 21 ноября, который она фактически провела по своему усмотрению в Калининграде, у своей мамы, и в Архангельске. После возвращения на службу она предоставила командованию оригиналы поддельных справки-вызова и справки-подтверждения о нахождении на обучении, - уточнил старший помощник руководителя ВСУ СКР по Северному флоту Александр Жуков. - Кроме того, северянка аналогичным образом обманула командование в 2019 году, незаконно отправившись на отдых весной на 18 дней.

В итоге сержанта признали виновной в совершении двух преступлений по части 1 статьи 339 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов". Суд с учетом ее раскаяния и наличия малолетнего ребенка назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

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