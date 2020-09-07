В Мурманской области построят новый рыбный порт

В поселке Междуречье появится новый порт "Ударник".
Фото: Евгения ГУСЕВА
Первая в Арктической зоне РФ территория опережающего развития, находящаяся в Мурманской области, расширяется. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.
- В ТОР "Мурманск - столица Арктик" появился еще один резидент: по сути будет построен еще один рыбный порт - "Ударник" [построят в поселке Междуречье]. Инвестиции в него составят более 3 миллиардов рублей. Порт заработает в ближайшие несколько дней, - сообщил подробности Андрей Чибис. - Также вступил в полную силу пакет арктических льгот и вышло постановление правительства по возмещению страховых взносов. Те компании, которые инвестируют в Арктическую зону более миллиарда рублей, получают из федерального бюджета компенсацию страховых взносов и сами должны платить не более 7%.
Также глава региона сообщил, что 16 августа в Мурманской области пройдет День арктического инвестора, участие в котором примут представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Инвесторам подробно расскажут про все меры поддержки, про новый подход в работе Корпорации развития Мурманской области и управляющей компании ТОР.
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