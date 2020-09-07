Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 сентября 2020 года составило 171 человек

Коронавирус забирает новых жертв. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус немного сбавил обороты - летальных исходов от ковида в Заполярье стали выявлять меньше. Тем не менее, жертвы есть практически каждый день.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умер еще один человек. Подробности о новом погибшем – возраст, пол, сопутствующие заболевания – пока что не сообщаются. Тем не менее жертвами опасной инфекции в регионе стал уже 171 северянин. Самому молодому было всего 35 лет, самому старшему - 93 года. Останавливаться на достигнутом ковид не собирается.

Всего в Мурманской области выявлено 13295 случаев заражения коронавирусом. Лидером является Мурманск - 7345 инфицированных (+37 за сутки). На втором месте - Белокаменка, где на выходных выявили еще два новых случая (всего 2317). Печальную тройку замыкает Североморск (+10, всего 1148). Вылечить удалось 10764 пациентов.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, 10 пациентов подключены к ИВЛ.

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