Управление государственной экспертизы Мурманской области возглавил Максим Длужневский. Фото: правительство Мурманской области

Эта рабочая неделя началась с ряда назначений в правительстве Мурманской области. Так, центр содействия жилищному строительству Мурманской области возглавит Александр Мысин, а новым председателем комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области стал Сергей Приходько.

Еще один новый игрок в команде правительства региона - Максим Длужневский. Под его командование переходит Управление государственной экспертизы Мурманской области.

- Максим Длужневский - ключевой участник этой цепочки с большим опытом работы, - лаконично представил нового подчиненного губернатор Андрей Чибис.

Губернатор выразил надежду, что с учетом опыта работы, новый руководитель уделит должное внимание решению принципиальных задач в экспертизе проектов. Среди прочих - строительство жилых домов в регионе.

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