Губернатор Андрей Чибис рассказал, когда ждать новые послабления по ограничениям из-за коронавируса

С 14 сентября в Мурманской области могут открыть кинотеатры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сравнению с весной, в Мурманской области стало жить значительно вольнее. Если в апреле мы не могли выйти из дома без уважительной причины, то сейчас можно и в кафе сходить, и в бассейне поплавать.

Но все же ряд остались еще некоторые табу. Например, в Апатиты и Кировск пока ограничен въезд, нужен специальный пропуск. Когда же ждать, что и их отменят?

- На сегодняшний день фактически все ограничения сняты. Есть еще ряд действующих, например, закрыты кинотеатры и точки общественного питания внутри торговых центров, есть ограничения на массовые мероприятия. Но мы рассматриваем их снятия. Посмотрим по первым двум неделям сентября, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так что ждем 14 сентября и надеемся, что наконец-то можно будет сходить на концерт или посмотреть фильм не дома на диване.

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