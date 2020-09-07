Андрей Чибис о ситуации вокруг "Евророса": "Обижать наших предпринимателей не получится"

Поставщики региональной продукции боятся, что лишатся точек сбыта. Фото: евророс.рф

Уход с рынка компании "Евророс" не мог остаться незамеченным. Простые северяне ждут, когда откроются новые магазины, ведь сейчас покупка продуктов стала сложнее. А предприниматели, которые сотрудничали с компанией, гадают, что делать дальше. Часть из них не могут вернуть деньги за товар, который приобрел "Евророс", а другая не знает, сможет ли и дальше продавать свою продукцию в Мурманской области.

Тему перехода магазинов из-под крыла одной компании к другой на оперативном совещании в правительстве Мурманской области поднял губернатор Андрей Чибис, отметив, что ситуация вышла резонансная.

О том, как сейчас разрешается конфликт, сообщил вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

- "Евророс" региональная сеть, которая реализовывала местных производитель, в том числе сельхозпродукции. Важно оперативно расставить товар на полках другой торговой сети, чтобы наши производитель не просели в объемах поставок. Еще один важный момент - взаимные обязательства в сети. К нам поступали обращения от предпринимателей, которым должны деньги, мы встретились с руководством "Евророса". Оно не отказывается от обязательств, обещают исполнить все в полном размере, просто процесс перехода и реализации продукции вызывает дефицит денежных средств, расплатиться со всеми сразу нет возможности. Это как в банке: если все придут одновременно и попросят денег, то на всех просто не хватит, - отметил Дмитрий Филиппов.

Андрей Чибис поручил подключить к ситуации уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области Елену Тихонову.

- Важно, чтобы у нас ни один предприниматель не остался один на один с этой проблемой. Мы должны помочь и тем, кто приходит в бизнес, и кто выходит из него, чтобы понимали, что обижать наших предпринимателей не получится. Если увидите, что ситуация и поведение той или иной стороны недобросовестное, будем принимать меры, - подчеркнул Андрей Чибис.

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