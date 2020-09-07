Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "10 больных подключены к ИВЛ"

10 больных коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ, Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области неумолимо растет. Но, что не может не радовать, вслед за ним растет и число тех, кто смог победить опасную болезнь.

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, в области стабильно высокий показатель выздоровевших - 11063 человека или 83% от числа зараженных.

- 90% заболевших переносят коронавирус в легкой или средней форме, из числа тяжелых больных 10 подключены к ИВЛ. 850 человек - тех, у кого болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме - находятся на амбулаторном лечении, работает 10 патронажных бригад и 14 бригад скорой помощи для работы с ковидными больными, 838 человек находятся в обсерваторах. Свободно 50% коечного фонда, поэтому мы возвращаемся к оказанию плановой помощи ранее перепрофилированных медицинских учреждений, - рассказал Дмитрий Панычев.

За прошлую неделю 1848 человек получили бесплатные лекарства на лечение коронавируса и ОРВИ.

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