Центр содействия жилищному строительству Мурманской области возглавит Александр Мысин

Александр Мысин будет курировать строительство жилья в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис объявил о новых назначениях.
Так, был представлен руководитель центра содействия жилищному строительству Мурманской области - Александр Мысин. Глава региона отметил, что работы у него будет много.
- Ведется работа по реновации микрорайона, который пока еще сохраняет свое название, Больничный. Документы готовятся, чтобы в следующем году мы приступили к строительству. Наша задача –создание большего количества комфортного жилья, в первую очередь для военный, - уточнил Андрей Чибис.
На прошлой неделе он провел встречу с генеральным директором компании ДОМ.РФ Виталием Мутко. На ней обсудили, в том числе, включение Мурманской области в пилотный проект по созданию социального жилья для найма.
- Чтобы у нас был контрагент на территории области по работе с компанией и создан Центр содействия жилищному строительству Мурманской области, - уточнил губернатор.
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