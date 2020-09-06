Город озеленился! В Мурманске за один день высадили 1600 кустарников и больше 150 деревьев

Высадка деревьев проходила в рамках акции "Зеленый рекорд". Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Множество растений украсили Мурманск на этих выходных. Случилось это благодаря ежегодной эко-акции "Зеленый рекорд", в которой мог принять участие любой желающий. Северяне посадили березу, рябину, клен, черемуху, сирень, боярышник, шиповник, яблоню, которые теперь будут радовать глаз во всех уголках города.

- Всего на 30 площадках было высажено более 150 деревьев и 1600 кустарников! Впервые в истории Мурманска посадили деревья сразу во всех районах областного центра. Люди приходили семьями, у нас появились "фамильные" деревья. Ученики сажали "Дерево класса", а в некоторых местах появились своеобразные аллеи целых школ. Это значит, что наши идеи живут и откликаются, все было не зря! - поделилась на личной странице в соцсетях руководитель "Единого волонтерского центра" Евгения Чибис.

Напомним: инспекторы стерли вандальные надписи на древних писаницах полуостровов Средний и Рыбачий. Следы туристы оставили на уникальных объектах мелом.

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