Погода в Мурманске и области на 7 сентября 2020 года: до +16 градусов, дожди

В Заполярье становится прохладнее. Фото: правительство МО

Начало следующей недели обещает быть более-менее теплым, однако бабье лето в Мурманской области уже постепенно сходит на нет. Что поделаешь, заполярная осень дает о себе знать.

- 7 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с юга Норвежского моря вдоль побережья Норвегии в Баренцево море. По Мурманской области сохранится южный ветер и относительно теплая с дождями погода, - сообщили в мурманском гидрометцентре. - В этот день будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +11+16 градусов.

Так что самое время запасаться зонтиком и дождевиком.

Напомним: под Оленегорском сняли на видео лисицу, которая кушает яблоки. А в центре Мурманска на глаза прохожим попался горностай - юркий зверек прыгал по ступенькам одной из городских лестниц.

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