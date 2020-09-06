Мурманские спасатели вызволяли из беды двух путешественниц, которые застряли на скалах в Баренцевом море

Пострадавших нашли и передали родственникам. Фото: vk.com/szrpso

Минувшей ночью приключилась беда с двумя путешественницами из Мурманской области, которых окружила большая вода Баренцева моря. К ним на помощь выдвинулись спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

- Вечером 5 сентября поступила информация, что в Печенгском районе две девушки, прогуливаясь по побережью Баренцева моря (губа Долгая щель), пропустили момент прилива и оказались отрезанными от суши на прибрежных скалах. Прибывшие в Лиинахамари спасатели на катере вышли в море в указанный район. На надувной лодке "Фрегат" они добрались до путешественниц, эвакуировали их со скал и переправили на борт катера, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Пострадавших северянок доставили в Лиинахамари и передали родственникам.

Напомним: 79-летний грибник, заблудившийся в районе аэропорта "Мурманск", провел в лесу сутки. А под Верхнетуломским спасатели целый день искали рыбака, который сам вернулся домой.

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