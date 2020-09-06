Серьезное лобовое ДТП под Мончегорском: столкнулись три иномарки, пострадали два человека

Пострадавших доставили в медучреждение. Фото: vk.com/spasinfo51

В Мурманской области вечером 5 сентября произошла серьезная авария с участием трех машин. Пострадали два человека.

- По предварительной информации, около 22.20 водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по федеральной автодороге Р-21 "Кола", со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, в районе Мончегорска выехал на встречную полосу движения в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". В итоге, произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Dodge, после чего водитель врезался в обгоняемый автомобиль Chevrolet, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia, которых доставили в медицинское учреждение. По факту аварии сейчас проводится проверка.

Напомним: в этот же день в Мурманске автобус сбил девочек-пешеходов. Пострадавшие переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области два человека погибли в ДТП на трассе "Кола". В Renault Sandero было четыре человека [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru