Перекрытие въезда и выезда из Мурманска: дата, причина, где будет закрыта дорога

Объезжать участок придется по городу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

И снова у автоподъезда к Мурманску перекрывают дорогу. Напомним: в последний раз движение было закрыто с 31 августа по 4 сентября из-за ремонтных работ. В этот раз ситуация та же. Так что придется автовладельцам воспользоваться альтернативный путем. По крайней мере, утром.

- В связи с проведением взрывных работ на участке реконструкции подъезда к Мурманску километр 14+297 – километр 19+027 будет закрыто движение для всех видов транспорта ежедневно с 7 сентября по 11 сентября включительно, с 10.00 до 12.00. Объезд перекрываемого участка возможен только по областному центру, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Участок начинается с кругового движения (выезд на Верхне — Ростинское шоссе) по перекресток Восточно-Объездной дороги с улицей Транспортная.

В ведомстве просят соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

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