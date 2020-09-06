Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 сентября 2020 года составило 170 человек

Коронавирус не утихает. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус продолжает одолевать северян, забирая в свои цепкие лапы всех тех, кто удачно ему подвернется. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, от опасной инфекции уже погибли 170 человек. Еще один летальных исход добавился в печальную сводку за минувшие сутки. Подробности о погибшем - пол, возраст, сопутствующие заболевания, пока что не уточняются.

Чаще всего жертвами ковида в регионе становятся пожилые люди, поэтому жителей Мурманской области старше 65 лет оставили на обязательной самоизоляции до 20 сентября.

По данным на 6 сентября, в Мурманской области уже 13233 заболевших, 60 новых случаев выявили за сутки. Лидер по числу зараженных - Мурманск (+50 человек, всего 7308), на втором месте Белокаменка (2317), на третьем - Североморск (+1, всего 11378). Тем не менее, большая часть уже выздоровела, а именно - 10763 пациента удалось вылечить.

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