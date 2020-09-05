ДТП в Мурманске: автобус сбил девочек-пешеходов

Автобус №107 сбил двух пешеходов. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 5 сентября в Мурманске произошла авария с участием автобуса. Пострадали две девочки 2004 и 2005 годов рождения.

- Около 13.00 минут на перекрестке улиц Папанина и Челюскинцев водитель автобуса №107 допустил наезд на двух пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходы получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение города Мурманска. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности происшествия уточняются. По данному факту проводится проверка, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В Госавтоинспекции уточнили, что пешеходы шли на зеленый сигнал светофора.

- По поручению прокуратуры Мурманской области прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Из-за аварии на участке от автовокзала до Семеновского озера образовалась пробка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области два человека погибли в ДТП на трассе "Кола". В Renault Sandero было четыре человека [видео] (Подробности)

Жительница Мурманска, разбившаяся на мотоцикле в ДТП, умерла в больнице после очередной операции. Для семьи женщины собирают деньги (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru