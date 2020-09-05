В Мурманской области два человека погибли в ДТП на трассе "Кола"

В машине ехали четыре человека, двое погибли. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Серьезная авария произошла вечером 4 сентября в районе 1411 километра федеральной трассы "Кола".

- По предварительной информации, в 17 часов 00 минут в районе 1411 км автодороги Р-21 "Кола", водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП погибли 2 человека: водитель и пассажир, еще 2 пострадавших доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, за рулем иномарки сидел мужчина, также в машине были три женщины.

- Водитель перебрал со скоростью в повороте, машину занесло, и из-за короткой базы начало переворачивать вокруг оси. Две женщины, сидевшие сзади, выпали на дорогу через заднее стекло, одна погибла сразу, придавило машиной. Водитель тоже погиб, голова размозжена, может, не пристегнут был. Задние пассажирки точно не пристегнуты были, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Федор Иванов.

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