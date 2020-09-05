Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 сентября 2020 года составило 169 человек

Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 169 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увы, пятый день осени не принес хороших новостей от оперативного штаба при правительстве Мурманской области в плане статистики. Хотелось бы услышать, что в регионе коронавирус больше не уносит жизни северян, но за последние сутки число летальных случаев выросло на один и составляет уже 169.

Подробности о последних погибших в оперативном штабе пока не сообщили.

По данным на 5 сентября, в Мурманской области уже 13173 заболевших, 63 новых случая за сутки. Лидер по числу зараженных - Мурманск (+39 человек, всего 7258), на втором месте Белокаменка (2315), на третьем - Североморск (+5, всего 1137).

Напомним: жителей Мурманской области старше 65 лет оставили на обязательной самоизоляции до 20 сентября, так как они находятся в группе риска. Речь идет о северянах, которые работают и не ушли на удаленку.

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