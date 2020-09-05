Водитель скорой помощи из Мурманска, рассказавший о проблемах на работе, получил выговор

Александра Казака хотели уволить. Но официально не за то, что говорит правду, а что выходит на работу в нетрезвом виде.

Александр Казак - фигура в Мурманске видная. Он работает водителем скорой помощи. И когда начались проблемы в работе подстанций из-за того, что на них обрушился шквал звонков не только от привычных больных, но и ковидных, мужчина одним из немногих осмелился в открытую озвучить все трудности.

В своих видео, а также в интервью журналистам, Александр Казак рассказал, что медработники трудятся практически круглосуточно, но на зарплатах это не всегда сказывается. Что рабочих рук не хватает и много другое.

Такая честность чуть не аукнулась водителю. Администрация областной станции скорой медицинской помощи проводит служебную проверку. Правда, не за видеоролики, а совсем по другой причине. В начале августа Александр Казак ушел на больничный, а потом ему предъявили, что он выходил на работу в нетрезвом виде.

И вот, спустя почти месяц разбирательства, мурманчанин рассказал, что все-таки смог сохранить рабочее место.

- Мне сделали только выговор за 1 августа за мой больничный, - сообщил Александр Казак.

При этом он отметил, что все перипетии из-за возможного увольнения и давления со стороны начальства привели к тому, что давление поднимается сверх нормы.

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