В Мурманской области могут начать строить жилье для социальной аренды

В правительстве Мурманской области обсудили с гендиректором компании ДОМ.РФ Виталием Мутко перспективы строительства в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

О том, что в Мурманской области надо развивать строительство, говорили не раз. Сейчас у нас больше недостроев, чем новых проектов. На фоне ежегодного сокращения населения планы по возведению многоэтажек вызывают опасения, но в правительстве Мурманской области уверены, что если не строить, то люди не захотят приезжать.

В свое время губернатор Андрей Чибис говорил, что в качестве одного из вариантов улучшения условий жизни рассматривается строительство домов под социальную аренду. В первую очередь для военнослужащих, сотрудников разных компаний, учителей и т.д. Сейчас эту перспективу обсудили с генеральным директором компании ДОМ.РФ Виталием Мутко.

- Мы определили несколько вариантов стройки в Мурманской области. Один из возможных проектов – арендное жилье, в том числе под нужды наших военных и больших компаний, ведущих крупные проекты в регионе. Речь идет о строительстве нового современного жилья хорошего качества. Сейчас компания совместно с Минстроем России прорабатывает вопрос развития социальной аренды, - рассказал Андрей Чибис.

Заполярье может войти в число пилотных проектов по реализации.

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