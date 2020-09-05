Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области за 4 сентября

В Мурманской области уже 168 летальных случаев от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северяне ждут, когда же наступит долгожданная передышка, и мы увидим, что в Мурманской области уже несколько дней нет летальных случаев от коронавируса. Но, увы, в августе таких дней была всего пара.

По данным оперативного штаба, на территории Заполярья зафиксировано уже 168 летальных случаев. 4 сентября стало известно о двух новых умерших.

- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 67 и 68 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие тяжелые заболевания почек, онкологическое заболевание, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Всего в регионе диагноз Covid-19 поставили 13110 человек, при этом 10603 уже выздоровели. Лидер по числу заболевших - Мурманск (7219 человек), но втором месте - Белокаменка (2315), на третьем - Североморск (1132).

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