Погода в Мурманске и области на 5 и 6 сентября 2020 года: тепло, но дождливо

Бабье лето продолжается! Фото: Ольга ЗАСУХИНА

На выходных погода еще порадует жителей Мурманской области бабьим летом. Тем не менее вместе с солнышком ожидаются и дожди. Так что зонтик лучше не забывать, выходя из дома.

- В ближайшие дни очень теплые воздушные массы, пришедшие на Кольский полуостров с Европейской части России, постепенно будут отступать в восточном направлении, но существенного похолодания в нашем регионе не ожидается. С 5 по 7 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с юга Норвежского моря вдоль побережья Норвегии в Баренцево море. В этот период в области сохранится южный ветер и относительно теплая с дождями погода, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 5 сентября будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный, умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +7 - +12, днем +14 - +19 градусов. 6 сентября погода существенно не изменится.

Кроме того, в выходные на западе Кольского района, в Печенгском районе, а также в Кировске и Апатитах ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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