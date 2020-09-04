Единая горячая линия ЖКХ: куда звонить в Мурманской области по вопросам отопления

На горячей линии можно получить консультацию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместе с приходом осени в домах Мурманской области стало заметно холоднее, даже несмотря на то, что погода все еще пытается радовать нас солнышком. Как бы то ни было, долго сидеть в обнимку с обогревателем не придется - по распоряжению губернатора региона Андрея Чибиса, тепло возвращается во все муниципалитеты Заполярья уже на этой неделе. В Мурманске отопительный сезон начнется 4 сентября.

Если возникли проблемы с подключением отопления, жители региона могут сообщить об этом диспетчерам по телефону единой региональной горячей линии ЖКХ: 8-800-250-78-25. Звонок бесплатный.

- Прием заявок осуществляется с 08.00 до 20.00 по будням. С 20.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни звонки идут на автоответчик, с расшифровкой записей утром первого рабочего дня. Заявка на горячей линии оформляется оператором и передается ответственным организациям, - сообщают в Госжилинспекции Мурманской области.

В ведомстве напоминают, что горячая линия не подменяет работу аварийно-диспетчерской службы, основных экстренных служб или службу 112.

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