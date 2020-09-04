В Мурманской области суд рассмотрел одно из первых дел по возрату денег за отмену поездки из-за коронавируса

Турцию жительница Мурманской области весной так и не увидела, зато увидела деньги за тур. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус сломал планы на отпуск у сотен тысяч россиян. Кто-то, конечно, успел до пандемии слетать на зарубежные курорты, но многие остались даже без отдыха на Родине.

Кто-то уже пытается получить деньги за несостоявшиеся туры у операторов, другие заморозили деньги на счетах в надежде, что когда-нибудь да получится собрать чемоданы и улететь на моря.

Впрочем, некоторые столкнулись с тем, что вернуть деньги не так-то просто. Жительница Печенгского района через суд попыталась решить конфликт с турагентом и туроператором.

- В феврале 2020 года Л. купила у индивидуального предпринимателя тур в Турцию на трех человек с 20 апреля по2 мая и оплатила 100 000 рублей Турагент перечислил 93 268 рублей 52 копейки туроператору ООО, оставив себе 6731 рубля 48 копеек в качестве комиссии за услуги, - рассказали в пресс-службе Мурманского областного суда.

Когда пошел разгул коронавируса, северянка решила отказаться от поездки и написала заявление на возврат денег. Имела право - Минтуризм на тот момент уже рекомендовал россиянам не ездить за границу. Но их так и не увидела.

Суд встал на сторону женщины и признал, что фирма не права - средства за тур надо возвращать.

- Суд признал подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании денежных средств с ООО в размере 93 268 рублей 52 копейки, с индивидуального предпринимателя Н. - 6731 рубля 48 копеек, поскольку индивидуальным предпринимателем была переведена на счет ООО из полученных от истца на оплату туристического продукта 100000 рублей 93268 рублей 52 копейки, что подтверждено платежным поручением, - уточнили в пресс-службе.

А вот неустойку, которую северянка также требовала с фирмы, платить не надо будет: на момент обращения истца к ответчикам с претензией деятельность организаций в сфере туризма, была приостановлена

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