22-летнюю жительницу Мурманска, которая чуть не зарезала бывшего мужа, ждет суд

Северянке грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В один из последних дней весны в Мурманске разгорелась нешуточная ссора между бывшими возлюбленными. Выпив, 22-летняя девушка и ее 24-летний экс-супруг отправились гулять в районе улицы Домостроительной. Ничем хорошим их променад не закончился.

По версии следствия, разозленная северянка подошла к молодому человеку сзади и, держа в правой руке острый режущий предмет, с силой ударила в спину мурманчанина. Что именно схватила девушка не известно, так как колющую вещицу она выкинула. В итоге, полицию вызвал сотрудник местной автомойки, где пытался спрятаться от бывшей дамы сердца истекающий кровью местный житель.

На буйную злоумышленницу завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Дело передано в суд.

- Мурманчанка ранее судима, у бывших супругов есть общий малолетний ребенок. В ходе предварительного следствия она дала чистосердечное признание, принесла извинения пострадавшему. Прокурором заявлен иск в размере 107,5 тысяч рублей в интересах Фонда обязательного медицинского страхования для компенсации стоимости лечения молодого человека, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Жительнице областного центра грозит до 10 лет лишения свободы.

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