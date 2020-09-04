Жительница Мурманска, разбившаяся на мотоцикле в ДТП, умерла в больнице после очередной операции

Машина и мотоцикл столкнулись у "Форума". Фото: УГИБДД по Мурманской области

2 июня в 17.15 в районе дома 134/1 на проспекте Кольском - рядом находится ТРЦ "Форум" - произошло ДТП с участием мотоцикла.

- Honda столкнулся с автомобилемToyota, которые двигались попутно со стороны проспекта Кольского в сторону автоподъезда к городу Мурманску, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Евгений и Анна сильно пострадали в аварии. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Водителя мотоцикла Евгения Ветрова и его пассажира Анну увезли в больницу. Женщина была в тяжелом состоянии, родные и друзья бросились собирать деньги на лечение и реабилитацию. Надежда была, но, увы...

- Аня мерла в больнице после очередной операции. Долгое лечение и реабилитация (в оплате которых тоже многие принимали участие, спасибо всем огромное) стоили больших денег. Сейчас родным и Евгению предстоят траты на похороны, - рассказывает знакомая пострадавших Наталья Исаева.

Для семьи Анны сейчас собирают деньги.

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