Доходы жителей Мурманской области в пандемию коронавируса выросли на 2%

Коронавирус увеличил доходы северян. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Коронавирус сильно ударил по бизнесу в Заполярье: многие остались без работы и средств к существованию. Но, вот парадокс, статистика твердит нам совершенно иное. Так, по данным исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, доходы северян, наоборот, выросли в период пандемии.

- Пандемия коронавируса и карантинные ограничения обрушили доходы населения. Но жители некоторых регионов, даже с учетом инфляции, стали зарабатывать больше. Максимальный рост доходов населения произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (на 7,8% к первому полугодию 2019 года с поправкой на рост цен), Чукотском автономном округе (+6,2%), Республике Алтай (+3,1%), Камчатском крае (+2,8%), Санкт-Петербурге (+2,7%), Мурманской области (+2%), - сообщают в пресс-службе FinExpertiza.

Сильнее же всего коронакризис подрезал доходы жителей Севастополя (на 14%), Дагестана (-10,6%) и Северной Осетии (-8,1%).

Мурманская область также вошла в десятку российских регионов с самыми высокими доходами населения в первом полугодии: в среднем северяне получают за месяц 43,4 тысяч рублей. Лидером в этом топе стал Ямало-Ненецкий автономный округ - там зарабатывают около 90,3 тысяч рублей. На втором месте - Ненецкий автономный округ (84,2 тысячи рублей). Замыкает тройку Чукотский автономный округ (69,9 тысяч рублей).

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