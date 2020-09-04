Мурманск хотят связать авиасообщением с Новосибирском и Ростовом

Для Мурманска просчитывают новые авиамаршруты. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В активной стадии сейчас находится реконструкция привокзальной площади у аэропорта "Мурманск", в планах создание нового терминала, чтобы воздушная гавань могла принимать больше судов. Работа над ним должна начаться уже в 2021 году. Также планируется присвоить межународный статус аэропорту "Хибины".

Все ради того, чтобы в Мурманскую область приезжало больше туристов. Не удивительно, что в правительстве региона сейчас просчитывают новые авианаправления для столицы Заполярья.

- На данный момент речь идет о рейсах Мурманск-Ростов, Мурманск-Новосибирск. Мы проанализировали, что ежегодно из Мурманской области в Сибирь через Москву летают около 18 000 человек. Также рассматриваем направления Мурманск-Калининград, Мурманск-Воронеж, Мурманск- Минеральные воды. Стоит отметить, мы планируем, что рейсы будут выполняться не сезонно, а круглогодично, – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Но и это не все перспективные направления, в том числе новые маршруты хотят продумать и для аэропорта "Хибины".

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