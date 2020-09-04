На дороге Кола-Верхнетуломский произошло ДТП, пострадали пять человек

В столкновении двух машин пострадали пять человек. Фото: Сергей Абросимов

Эх, дороги! Пятница в Мурманской области ознаменовалась сереьзным ДТП с большим количеством пострадавших.

- В 11.20 на 28 километре 600 метров автодороги Кола-Верхнетуломский водитель автомобиля Ford при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan, двигающемуся по главной дороге со стороны КПП "Лотта" в сторону в Колы. В результате ДТП четыре человек доставлены в медицинское учреждение для оказание медицинской помощи и один человек обслужен скорой медицинской помощью на месте ДТП. На месте происшествия работает экипаж ДПС, - рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгений Шевченко.

Изначально была информация о девяти пострадавших в аварии.

- По информации оперативного дежурного, два человека обслужены амбулаторно на месте, семь отправлены в медучреждения, - уточнил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Последние дни богаты на аварии с участием жителей Мурманской облатси в Карелии. Так, водитель из Мурманска уснул за рулем "УАЗа" и вылетел в кювет.

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