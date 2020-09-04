Николай Носков рассказал, как чуть не погиб во время службы под Мурманском

Николай Носков служил в морской авиации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Николая Носкова Мурманская область - особенное место на карте России. Наша кольская земля связана с певцом не только концертами, но еще и тем, что он у нас служил в морской авиации в поселке Оленья-2.

Об этом факте Николай Носков говорит часто, а вот о том, что во время службы он был в опасной ситуации, вспоминать не очень любит: будущую знаменитость... забыли в зимней тундре.

В тот день часть подняли по тревоге, военнослужащих поставили в качестве регулировщико по пути следования колонны. Назад их должна была забрать армейская машина, но за Николаем Носковым никто не приехал. Там, где он остался, жилья поблизости не было.

- Страха — животного, дикого, от которого сносит крышу — у меня не было. Была страшная обида: как же так, меня, бойца, забыли и даже не спохватились — что это за армия такая? А еще невесть откуда взявшаяся уверенность: "Это не мой час", — вспоминает рассказ Николая Носкова журнал "Домашний очаг".

Певец боялся не столько холода, сколько встречи с опаснейшим хищником - росомахой. Как только он слышал шорох в кустах, то стразу стрелял. К счастью, потом за ним все-таки приехала машина, а сам Николай даже не получил простуду.

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