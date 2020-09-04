Над Баренцевым морем перехватили британский и американский самолеты

МиГ-31 перехватил американский и британский разведчики у нашей границы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Иностранные военные самолеты над Баренцевым морем летают довольно часто. На этой неделе наш МиГ-31 перехватил американский и британский разведчики у российской границы.

- Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании, - сообщили в Национальном центре управления обороной.

Там отметили, что иностранные самолеты не нарушили российскую границу, только приблизились к ней.

Напомним: 4 августа истребитель МиГ-31 с экипажем Северного флота перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем.

В последнее время нарушений со стороны военнослужащих из других стран наши военные не фиксировали, как по сухопутной границе, так по морской или воздушной. При этом весной в Норвегии проходили масштабные учения НАТО, которые срочно прервали из-за коронавируса.

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