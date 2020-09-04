Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 сентября 2020 года составило 168 человек

Коронавирус одолевает жителей Заполярья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус уносит в своих цепких лапах все больше жизней. Так, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе погибли от опасной инфекции 168 человек. Два новых летальных исхода от ковида добавились за минувшие сутки. Подробности об умерших пока не уточняются.

Всего в Заполярья заразились COVID-19 больше 13 тысяч человек - опасную инфекцию подхватили 13110 северян. Больше половины от всех зараженных приходится на Мурманск - 7219. На втором месте - Белокаменка (2315), а замыкает печальную тройку Североморск с результатом в 1132 инфицированных.

Тем не менее, многих пациентов удалось вылечить. Так, 10603 северянина выздоровели. За последние сутки из больниц выписали 48 человек.

Напомним: у 18 учителей из Мурманской области выявили коронавирус. Всего было проведено 4936 тестов среди педагогов.

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