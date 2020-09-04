79-летний грибник, заблудившийся в районе аэропорта "Мурманск", провел в лесу сутки

Обоих любителей грибов нашли. Фото: vk.com/szrpso

Мурманские спасатели продолжают выезжать на поиски грибников, которые теряются чуть ли не каждый день. Так, в лесу в окрестностях аэропорта "Мурманск" заблудился 79-летний северянин. Пенсионер отправился за грибами еще 1 сентября, а о его пропаже стало известно на следующий день.

- Ближе к полуночи 2 сентября пострадавшего нашли и передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

В этот же день, 2 сентября, другая группа спасателей искала мужчину, заплутавшего в окрестностях дороги "поселок Верхнетуломский - турбаза Гидростроя". По словам северянина, он с друзьями был на рыбалке. Возвращаясь домой, они решили остановиться на дороге, чтобы пособирать грибы. Отойдя от машины, мужчина заблудился.

- Ни примерного километра дороги, ни номера машины, ни телефонов знакомых он сообщить не смог. Указал только марку и цвет автомобиля. Больше на связь не выходил, - уточнили в Северо-Западном РПСО. - Прибывшие спасатели на квадроцикле и автомобиле обследовали более 40 километров указанного участка дороги, осматривая многочисленные ответвления и опрашивая возможных очевидцев. Потерявшегося и автомобиль его знакомых найти не удалось. А 3 сентября выяснилось, что мужчина находится дома.

Всего с 28 августа сотрудники мурманского АКАСЦ десять раз выезжали для поиска заблудившихся в лесу северян.

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