Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области за 1 и 2 сентября

В Мурманской области уже 166 погибших от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Опасность коронавируса в том, что из-за него обостряются хронические заболевания, а ослабленный организм не может с этим бороться. И все это приводит к гибели пациентов.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области за 3 сентября, в регионе уже 166 летальных случаев из-за COVID-19.

- По данным за 1 сентября, скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 58, 72 и 78 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, крови, бронхиальная астма, - сообщили в оперативном штабе.

На следующие сутки также зафиксировали три смерти из-за ковида. Самому молодому было 35 лет, остальным 45 и 79. Из сопутствующих тяжелых заболеваний у них были проблемы с печенью и сердечно-сосудистой.

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