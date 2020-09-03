В МФЦ Мурманской области можно подать заявление о банкротстве

Услуга предоставляется бесплатно. Фото: "МФЦ Мурманской области"

Заболеваемость коронавирусом в Мурманской области снизилась, и с 1 сентября в регионе сняли еще один ряд ограничений. В том числе, была в полной мере возобновлена работа многофункциональных центров, в которые теперь можно попасть без предварительной записи. Кроме того, с этой же даты в МФЦ добавилась новая услуга - теперь там можно подать заявление о банкротстве.

- С 1 сентября в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в многофункциональных центрах, действующих на территории Мурманской области, начинается прием заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. В Мурманске данную услугу можно получить в Ленинском отделении МФЦ по адресу: ул. Хлобыстова, д. №26, - сообщили в официальной группе "МФЦ Мурманской области" в соцсетях.

Услуга предоставляется бесплатно, оформить ее можно не только в областном центре, но и в муниципалитетах области.

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