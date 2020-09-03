Погода в Мурманске и области на 4 сентября 2020 года: до +21 градуса, дожди

Погода продолжает радовать теплом. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В Мурманской области продолжается бабье лето. Пока теплые деньки никуда не исчезли, нужно успеть погреться на солнышке. Ведь погода в Заполярье - штука очень капризная.

- В ближайшие дни основным погодообразующим фактором станет многоцентровая циклоническая депрессия в Норвежском море. По Мурманской области сохранится теплая погода, но уже с дождями. 4 сентября в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +16+21 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Синоптики также отмечают, что до 4 сентября на западе Кольского района сохранится IV региональный класс пожарной опасности. Так что походы в лес и "тихую охоту" лучше пока отложить.

Напомним: под Оленегорском сняли на видео лисицу, которая кушает яблоки. Рыжая красавица часто таскает еду от людей своим детенышам.

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