Погода в Мурманске и области на 4 сентября 2020 года: до +21 градуса, дожди

Погода продолжает радовать теплом.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
В Мурманской области продолжается бабье лето. Пока теплые деньки никуда не исчезли, нужно успеть погреться на солнышке. Ведь погода в Заполярье - штука очень капризная.
- В ближайшие дни основным погодообразующим фактором станет многоцентровая циклоническая депрессия в Норвежском море. По Мурманской области сохранится теплая погода, но уже с дождями. 4 сентября в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +16+21 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Синоптики также отмечают, что до 4 сентября на западе Кольского района сохранится IV региональный класс пожарной опасности. Так что походы в лес и "тихую охоту" лучше пока отложить.
Напомним: под Оленегорском сняли на видео лисицу, которая кушает яблоки. Рыжая красавица часто таскает еду от людей своим детенышам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создадут центр экологического контроля. В регионе смогут лучше бороться с лесными пожарами и браконьерами (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru