Под Оленегорском сняли на видео лисицу, которая кушает яблоки

Лисичка-сестричка не против отведать фруктов. Фото: скрин

В людских угодьях продолжают промышлять лисы. Рыжие четвероногие уже почти не боятся людей и с радостью принимают от них угощения. Так, к Кировогорскому карьеру, который находится под Оленегорском, повадилась приходить лисица. Там ее подкармливают северяне - она и сама ест, и своим малышам приносит пищу. Видеороликом с лесной красавицей, которая кушает яблоки, поделился северянин Родион Хорохордин в паблике "Мурманск".

- Прикормили лису, носим ей еду постоянно - яблоки, печеньки, косточки. В общем, кто что из дома принесет. Она и к лисятам таскает еду. Сама редко ест при людях. Обычно кормим в перчатках, не боимся, что укусит, - рассказал "КП" Родион Хорохордин.

Что интересно, рядом с лисами спокойно живут зайцы. По словам мужчины, они друг друга не трогают. Оно и понятно, ведь лисиц и так неплохо кормят, зачем же охотиться?

Тем не менее, специалисты настоятельно не рекомендуют прикармливать диких животных, особенно лис, которые могут быть переносчиками бешенства.

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