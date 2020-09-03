Серьезное ДТП на трассе "Кола": перевернулась автоцистерна, пострадал водитель

Водитель не справился с управлением. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Утро в Мурманской области ознаменовалось ДТП. Авария произошла на трассе Р-21 "Кола", где опрокинулась на бок автоцистерна. Без пострадавших не обошлось.

- 3 сентября в 07.25 на 1282 километре автодороги Р21 "Кола" водитель тягача Renault с полуприцепом-цистерной не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Пострадал сам водитель, которого доставлили в Оленегорскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Отмечается, что в машине перевозилась техническая жидкость, не представляющая опасности. После аварии цистерна не была повреждена, так что розлива не произошло.

Напомним: с начала года в Мурманске по вине пьяных водителей произошло семь ДТП. Весь сентябрь госавтоинспекторы будут проводить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

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