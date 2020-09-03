В Мурманской области по поручению Владимира Путина появится Центр управления регионом

В Мурманской области появится Центр управления регионом Фото: Антон ЗАБИРОВ

В доме №5 на улице Софьи Перовской в Мурманске по поручению Владимира Путина откроется Центр управления регионом (ЦУР).

- ЦУР – это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона. Главным его преимуществом будет то, что куда бы не обратился гражданин с своей проблемой: на горячую линию какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области, на портал «Наш Север», социальные сети, – его обращение, без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому ведомству для решения. Оно будет находиться на контроле до тех пор, пока вопрос не будет решен. При помощи этого сервиса мы сможем предотвращать проблемы и не допускать их в будущем. Например, если на основе полученной аналитики мы увидим, что на одном и том же участке дороги все время происходят аварии, будет проведен анализ почему это происходит и выработаны меры на их предотвращение. Или мы будем видеть, что в поликлинике начинает расти очередь на запись к какому-либо специалисту, мы будем иметь возможность среагировать на это, – сообщила куратор проекта первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Работать центр будет на специализированной аппаратно-программном комплексе «Единая цифровая платформа управления регионом».

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