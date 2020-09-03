Жители Росляково жалуются на сажу, которая разлетелась по улицам из-за новой трубы котельной

Труба в Росляково доставила хлопот. Фото: vk.com/roslyakovo1

Новая дымовая труба в Росляково, установки которой так долго добивались местные жители, уже успела разочаровать мурманчан. Северяне стали выкладывать в соцсети фотографии, на которых видно, что из трубы валит черный дым, а дороги и машины покрылись копотью.

- Утром проснулись с открытым окном, вся квартира была в саже. А что происходит на улице - просто ужас! Плюс к этому всему после прогулки с собакой пес начал кашлять! Кто виноват? Куда обращаться? - вопрошает местная жительница Дарина Компанец в паблике «Мурманск».

Но похоже, что повода для паники нет. Как рассказали "КП" в «Мурманэнергосбыте», подобная ситуация - разовая и больше не должна повториться.

- Ранним утром 30 августа энергетики на котельной в Росляково приступили к запуску котлов. Днем жители уже могли получить долгожданную горячую воду. То, что из новой трубы шел темный дым, было связано исключительно с самим технологическим процессом запуска. В любом случае длилось это недолго. Сейчас местные жители могут наблюдать абсолютно светлый дым из трубы. Котельная работает в плановом режиме, - объяснила пресс-секретарь «МЭС» Анна Малахова.

Напомним: новая труба в котельной Росляково оборудована подсветкой и молниеотводом, а также она гораздо выше предыдущей конструкции.

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