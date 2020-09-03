Глава Оленегорска в третий раз стал дедушкой

У Олега Самарского теперь три внука. Фото: vk.com/glavaolenegorsk

Один внук хорошо, а три - лучше! Так, 1 сентября глава Оленегорска Олег Самарский не только поздравлял учеников с Днем знаний, но и сам принимал добрые слова, ведь в этот день он в третий раз стал дедушкой.

- Праздничная суета особенно хороша, ведь дети начинают свой первый в жизни учебный год по традиционной методике обучения - очно, за школьными партами. Этот день останется в их памяти на всю жизнь! Для меня 1 сентября тоже очень знаменательно: вместе со старшим сыном забрал из роддома свою вторую внучку - Есению! Теперь у меня трое внуков! Все они живут на Севере, в Оленегорске. Я счастлив! - поделился Олег Самарский в "Сообществе главы Оленегорска" в соцсетях.

Первая внучка, которую назвали Софией, появилась у него 7 августа этого же года, когда Оленегорск отмечал День города.

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