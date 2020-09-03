Мурманская область получит 116 миллионов рублей из федерального бюджета на капремонт дорог

Дорожные работы в Мурманске продолжаются. Фото: правительство МО

В заполярной столице ремонт дорог этим летом идет со скрипом. Так, из-за срыва дорожной кампании был уволен руководитель «Управления дорожного хозяйства» администрации Мурманска Денис Мороз, а губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал ужесточить контракты по ремонту дорог.

Доделывать оставшиеся 40% работ все же надо, никуда не денешься. На улучшение дорожной сети федеральное правительство выделило заполярному региону 116 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».

- Средства предоставлены на строительство автодороги в районе улицы Солнечной, а также на капремонт автомобильных дорог на улицах Инженерной, Загородной, Генералова, Нахимова и Николаева, а также проезда вдоль 178 квартала в Мурманске, - сообщается в официальном распоряжении Правительства России.

Кстати, улицу Солнечную собираются сдавать только в декабре. Объект важный - здесь находятся земельные участки для многодетных семей.

Доклад о расходе денег должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.

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