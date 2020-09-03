Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе более 13 тысяч заболевших

В Мурманской области уже более 13 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая планка, увы, вовсе не радостная, взята в Мурманской области. По данным оперативного штаба, в регионе перешагнули через показатель в 13 тысяч заболевших коронавирус. На 3 сентября этот диагноз поставили уже 13040 людям.

Напомним: отметку в 12 тысяч заболешвших в Мурманской области преодолели совсем недавно - 24 августа. Мурманск на днях тоже взял антирекорд - 7 тысяч заболевших коронавирусому.

К слову, областная столица продолжает удерживать лидерство по числу зараженных - уже 7173. На втором месте - Белокаменка (2315), на третьем - Североморск (1122). Меньше всего ковидных больных - в ЗАТО Заозерск (3).

Число летальных случаев выросло до 166, а число выздоровевших уже 10555 человек или более 80% от общего числа заболевших, что не может не радовать.

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