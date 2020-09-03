Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 сентября 2020 года составило 166 человек

Коронавирус забирает новых жертв. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области продолжает расти число жертв ковида, несмотря на общее снижение заболеваемости. Так, по последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек. Всего в регионе выявлено 166 летальных исходов. Подробности о последнем погибшем: пол, возраст, сопутствующие заболевания, - пока не уточняются.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в кольском крае перевалило за 13 тысяч - опасную инфекцию подхватили 13040 человек. Больше половины от всех зараженных приходится на Мурманск - 7173. На втором месте - Белокаменка (2315), а замыкает печальную тройку Североморск с результатом в 1122 инфицированных.

Тем не менее, многих пациентов удалось вылечить. Так, 10555 северян выздоровели. За последние сутки из больниц выписали 54 человек.

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